شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 80% من إصابات كورونا فوق 20 سنة.. وغلق المدارس فى يد رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 50% من إصابات كورونا في مصر فوق سن الـ35 سنة منهم 30% فوق سن الـ50 عام، أما 80% من الإصابات بشكل عام بالدولة لمن هو فوق الـ20 عام.

أضافت زايد، في تصريحات للإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن الأطفال أقل الفئات في الإصابة، وتأتى في المرحلة الثانية خلف الفلاح في مصر، متابعة: "أؤكد على أهمية حماية أنفسنا أثناء الوجود في الأماكن المغلقة، وللأسف مش بنلبس كمامات في البيوت لما بيجينا ضيوف، وأؤكد على أهمية الكمامة لأنه أفضل اختراع في 2020 بجانب غسل اليد بشكل منتظم".

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ووجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لوزير المالية ورئيس هيئة البريد، لصك عملة تذكارية تخلد ملحمة الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا، وإصدار طابع تذكارى بهذه المناسبة.

وفيما يتعلق باحتمالية غلق المدارس، قالت الوزيرة: "هذا قرار لجنة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء، ولكن فرضية إغلاق المدارس بشكل قومى في العالم غير مقبولة، والإغلاق الشديد يؤدى إلى تجاهل برامج التطعيمات في العالم.. والأمراض المزمنة والوفيات زادت بشكل أكثر من 4 أضعاف السنوات السابقة، والانتحار نتيجة العوامل الأسرية والعنف زادت بشكل كبير جدا".

وأكدت أن نسبة وفيات الإصابة بفيروس كوورنا في كل الدول، قلت بشكل كبير حتى وصلت إلى 3% بعدما وصلت 10% رغم زيادة الإصابات في الفترة السابقة.