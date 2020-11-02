شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن عن توفير منظومة للمدارس الخاصة والدولية قبل بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أنه قبل بداية العام سيجرى عمل ملف خاص بالمدارس الخاصة والدولية، من حيث المصروفات وتحصيلها وأوضاع المعلمين، وسيتم عمل منظومة كاملة تفصل في أي نزاع قد يطرأ بعد ذلك، مشددا على إن الرئيس يولى أهمية خاصة لبناء المواطن المصر ى، وما أنفق على العملية التعليمية ملموس من قبل المواطن المصرى.

وأضاف، خلال ماخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: ونعمل على تطوير المنظومة من معلمين ومنشآت، ورغم أن الدول تعانى من أزمة كورونا إلا أن مصر كانت الأقل تأثرا ووفرت حزمة مالية لتحسن أوضاع المعلمين وتخص المعلمين ممن هم في بداية المسيرة وكبير المعلمين، وكلها بنسب معقولة والأهم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، ونشكر التعاون من رئاسة الوزراء وكلها بتوجيهات من رئيس الدولة ويتم ضخ نصف مليون جنيه كبداية.

وتابع: ليس الاهتمام بالمعلمين ماليا فقط ولكن قمنا بعمل قوانين تخصهم وتخص المعلمات من حيث الإجازات في فترات الحمل وموضوع الترقيات التي تصب في مصلحتهم والحزم المالية والتدريب، وبدأنا في التدريب بأعداد كبيرة جدا ويتم عمل أكاديمية لتدريب المعلمين أون لاين، وأوجدنا لهم فرص دخل إلى جانب ما يضخ من الموازنة العامة ومجموعات التقوية التي يذهب 70% منها إلى المعلمين بشكل مباشر إلى جانب البرامج التعليمية واسأل المعلم.