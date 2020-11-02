شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لن يكون هناك انتقال للسلطة لأنى سأفوز بولاية ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب خصمه جو بايدن، والديمقراطيين، قائلا إن الإعلام طوال الوقت يسأله ما إذا كان سينقل السلطة سلميا إذا خسر فى الانتخابات، ولكن "أولا لن يكون هناك انتقال للسلطة لأنى سأفوز بولاية ثانية".

وفى فعالية انتخابية ثانية اليوم من أيوا، هاجم الديمقراطيين، قائلا هل كان هناك انتقال سلمى للسلطة قبل 4 سنوات، بعد أن تجسس الديمقراطيين على حملته قبل فوزه، واستمرار تجسسهم عليه حتى بعد فوزه، قائلا إنهم ظلوا يهاجمونه حتى تبين أنهم من لديهم علاقات وطيدة بروسيا وليس هو وحملته.

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واستدعى ترامب ابنته "إيفانكا العظيمة"، حيث كان يشيد بالأعلام ورآها تشعر بالبرد، حيث اتسم الجو بالبرودة والرياح، وقال لها "تعالى هنا عزيزنى أنت تتجمدين هناك"، وصعدت إيفانكا، وقالت إن ترامب محارب لم ينس قط، وهو فى واشنطن الشعب الأمريكى فى كافة الولايات، وفى أيوا.

وعرض الرئيس فيديو لبايدن، وهو يقول إنه يدعم اتفاقيات مثل "نافتا"، التى ألغاها ترامب لصالح الأمريكيين. كما عرض لقطات له وهو يقول إنه سيلغى العمل بمادة الفراكين التى تستخدمها كبرى الولايات الصناعية، ولقطات وهو يقول إن "الصين ليست عدوتنا"، كما أشاد بها.

وعرض لقطات، وهو يقول إنه يترشح لمجلس الشيوخ وليس الرئاسة، وأخطأ وهو يقول "غدا الخميس الكبير"، ولكن التعبيرهو "الثلاثاء الكبير"، وقال ترامب قبل عرض اللقطات، إنه يعرضها فى الأماكن التى يحبها، لأن عرضها غالى للغاية لاسيما عندما يكون هناك رياح.