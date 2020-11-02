شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرد على تقارير بإعلان فوزه قبل النتيجة: يجب أن تعلن ليلة 3 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه سيفوز بولاية أيوا وسيفوز بالبيت الأبيض، مشيرا إلى استطلاع للرأى يظهر تقدمه فى الولاية، وتقدم بالشكر للحضور.

وأضاف فى فعالية انتخابية فى أيوا، وهى ثانى تجمع انتخابى من خمسة يعقدهم ترامب اليوم، أن استطلاع لجالوب كشف أن 56% من الأمريكيين يقولون إن وضعهم الآن أفضل مما كان عليه قبل 4 سنوات.

وقال إنه عقد اتفاق مع الصين هو الأكبر على الإطلاق، حيث باع لهم فول الصويا ومنتجات أخرى بالسعر الذى وضعه، لأن الصين ترغب فى إرضائه بعد تفشى "الطاعون"، على حد وصفه.

وهاجم خصمه الديمقراطى، جو بايدن، وابنه هانتر، بسبب علاقة الأخير بالصين، قائلا إنه حصل على ملايين الدولارات بسبب "الفساد".

وسخر من إدعاء الديمقراطيين إن جهاز هانتر الذى قيل إنه يحمل دليل إدانته، تم اختراقه من قبل روسيا.

وقال ترامب إن زوجة عمدة موسكو منحت هانتر شيكا بالملايين و لم يكن لديه عمل وقتها متسائلا عن سبب ذلك، وهاجم وسائل الإعلام التى تصمت حيال هذه الانتهاكات.

وقال إنه لا يوجد رئيس حارب من أجل أبناء ولاية أيوا مثلما فعل هو، مشيرا إلى استفادة المزارعين من الاتفاقات والقرارات التى اتخذها، وقال "المزارعون الأمريكيون سعداء للغاية"، لاسيما بعدما فرض تعريفات على الصين مما صب فى مصلحتهم.

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وهاجم بايدن قائلا، إنه لم يفيد أحدا طوال سنوات عمله فى السياسة سوى نفسه وأسرته.

وقال الرئيس إن نتائج الانتخابات يجب أن تعلن ليلة 3 نوفمبر وليس بعد ذلك كما هو الحال فى كل الانتخابات السابقة،منتقدا التقارير التى تقول إنها ستعلن بعد 9 أيام.

وكشفت تقارير إعلامية إن ترامب سيعلن نتيجة الانتخابات وفوزه قبل النتيجة الانتخابية إذا أظهر النتائج الأولية تفوقه.

تحدث ترامب بشكل خاص عن هذا السيناريو بشيء من التفصيل في الأسابيع القليلة الماضية، واصفًا خططه للصعود إلى المنصة ليلة الانتخابات والإعلان عن فوزه.

ولكي يحدث هذا، يتوقع حلفاؤه أنه سيحتاج إما للفوز أو أن يكون متفوقا في أوهايو وفلوريدا ونورث كارولينا وتكساس وأيوا وأريزونا وجورجيا.

رداً على طلب للتعليق، قال مدير الاتصالات في حملة ترامب، تيم مورتو ، لـ Axios: "هذا ليس سوى أشخاص يحاولون إثارة شك حول فوز ترامب. عندما يفوز ."

وزعم الرئيس من ناحية أخرى، أن النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز "سرقت" مليوني دولار من حملتها وينبغي أن تحقق معها وزارة العدل.

وحول الأضرار التي لحقت بمركبة حملة بايدن هاريس من قبل أنصار ترامب، وتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالية فى الواقعة، بدا أن الرئيس يمتدح المؤيدين الذين تم التقاطهم بالكاميرا وهم يحيطون بحافلة وسيارات حملة بايدن هاريس في تكساس.