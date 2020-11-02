شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسودان وأثيوبيا يعرضون رؤيتهم لآلية استكمال مفاوضات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وأثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث اجتماعهم منذ قليل بمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الإتحاد الافريقى والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى إطار مخرجات إجتماع الثلاثاء الماضي بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث حول كيفيه إعادة إطلاق المفاوضات حول السد االإثيوبي.

وتناولت الوفود من الدول الثلاث طرح رؤيتهم لآليه إستكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة وأكدت مصر خلال الإجتماع على أهمية تنفيذ مقررات إجتماعات هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي بالتوصل إلى إتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

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وسيتم عقد جلسه غداً بحضور الخبراء فني وقانوني من كل دولة لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة كافة الأطروحات من الدول الثلاث على ان يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للوزراء بعد غد الثلاثاء .