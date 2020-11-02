شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نسبة الإصابة بكورونا فى المدارس 2 فى المليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفنى، إن الحالة مطمئنة فى المدارس بشأن فيروس كورونا، لافتا إلى أن نسبة الإصابة الآن 2 فى المليون.

وأضاف شوقى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامى محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر محظوظة بانخفاض نسبة الإصابة، منوها أن دولا أوروبية تسجل 30 ألف حالة باليوم.

وتابع شوقى قائلا: "عملنا جداول تبادلية في المدارس، وفي إجراءات احترازية، وعاملين حساباتنا على بدائل أخرى، وسنقوم بزيادة القنوات التعليمية ومصادر أخرى للتعليم".

وواصل وزير التعليم: "سعداء أن الأعداد المصابة بكورونا محدودة ومفيش أي داعي للقلق، الدولة لو شمت ريحة مشكلة احنا اللى هنتحرك حفاظا على أرواح أبنائنا".