شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نسبة الإصابة بكورونا فى المدارس 2 فى المليون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفنى، إن الحالة مطمئنة فى المدارس بشأن فيروس كورونا، لافتا إلى أن نسبة الإصابة الآن 2 فى المليون.
وأضاف شوقى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامى محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر محظوظة بانخفاض نسبة الإصابة، منوها أن دولا أوروبية تسجل 30 ألف حالة باليوم.
وتابع شوقى قائلا: "عملنا جداول تبادلية في المدارس، وفي إجراءات احترازية، وعاملين حساباتنا على بدائل أخرى، وسنقوم بزيادة القنوات التعليمية ومصادر أخرى للتعليم".
وواصل وزير التعليم: "سعداء أن الأعداد المصابة بكورونا محدودة ومفيش أي داعي للقلق، الدولة لو شمت ريحة مشكلة احنا اللى هنتحرك حفاظا على أرواح أبنائنا".
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