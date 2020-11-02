شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: الوزارة على أتم استعداد لمواجهة أى ظروف طارئة تستجد بخصوص كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفن، إن الوزارة على أتم استعداد لمواجهة أى ظروف طارئة تستجد بخصوص فيروس كورونا، ومشيرا إلى أن مجموع كل الزيادات التي تم الموافقة عليها وفقا لقانون المعلمين الجديد، للمعلم المساعد 390 جنيها، وكبير المعلمين 880 جنيها، وكذلك إنشاء صندوق لخدمة المعلمين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن القضايا الخاصة بالمدارس الخاصة، على مائدة البحث داخل الوزارة، وسيتم عمل حوكمة لتنظيم المدارس الخاصة، متابعا أن هناك مجموعة تعليمية على قناة اليوتيوب، والتليفزيون، وتم ضخ محتوى رقمى للغات الفرنسية والإنجليزية.

وكان الدكتور طارق شوقى، كشف ، أن الوزارة بصدد الإعلان عن ضوابط تحكم العلاقة بين ولى الأمر والمدرسة فى حالة عدم دفع المصروفات الدراسية للحفاظ على حقوق الطرفين، موضحا أن ملامح القرار الوزارى الذى سيتم إعلانه قريبا، وينظم عملية دفع مصروفات المدارس الخاصة لوقف الجدل وإحكام العلاقة بين الطرفين من شأنه الحفاظ على حقوق الطرفين المدرسة وولى الأمر دون الإضرار بالطالب فى أى وضع.