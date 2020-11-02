شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الهيئة الوطنية بشأن إعلان نتيجة انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب، الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الأولى، والتى أجريت أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر، وأيام السبت والأحد 24 و 25 أكتوبر 2020.

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