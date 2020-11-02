شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق الكريمات فى الاتجاهين لوجود أمطار غزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، إغلاق طريق الصحراوى الشرقى "الكريمات" بسبب وجود أمطار غزيزة منعا لوقوع أى حوادث مرورية. Advertisements وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود أمطار أعلى طريق الصحراوى الشرقى الفور تم تعيين خدمات مرورية وإغلاق الطريق . وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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