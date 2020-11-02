شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 2/11/2020 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة الحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس مائل للحرارة علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - الاسكندرية، وأمطار خفيفة لمتوسطة إلى رعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جمال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط الصعيد (الفيوم - أسيوط - المنيا).

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 26

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درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 24 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 26

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 26 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 29