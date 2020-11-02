شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى يكشف أهداف برنامج فرصة والفئات المستحقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومسئول برنامج فرصة، إن برنامج فرصة هو أحد البرامج التي تستكمل بها شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من الوزارة والبرنامج يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والفئة الثانية هي من تم رفضهم من مشروع تكافل وكرامة.
وتابع الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، إن الدولة أطلقت العديد من المبادرات التي تساهم في الحماية المجتمعية للمواطنين، لافتا إلى أن تلك المبادرات تساعد الأسر الأكثر فقرا في كل المحافظات .
وأضاف الشبراوي خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" ، المُذاع على قناة "النها"، والذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أن الوزارة الآن لديها قاعدة بيانات للأفراد ومعرفة مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وكان هناك استحلال لأموال الدولة، ولكن الربط الإلكتروني، أعاد الحق لأصحابه، والمتلاعبين يعاقبوا وقد يحولوا للنيابة في بعض الأحيان.
وأكد مستشار وزارة التضامن، أن الوزارة أسست لجان مجتمعية يقودها تكافل وكرامة لمساعدة المواطنين ومعرفة احتياجاتهم.
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