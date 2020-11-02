شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإسكان الاجتماعى: طرح وحدات سكنية بمساحة 75 مترا لمحدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى: "طرحنا وحدات أخرى بمساحة 75 مترا لمن يرغب فى سعر أقل يبلغ سعرها 244 ألف جنيه ومقدمها 12.5 ألف جنيه وتبلغ دفعاتها الربع سنوية 2100 جنيه ويعقبها أيضاً نفس الإجراءات مع البنوك".

واستطردت مى عبد الحميد، فى مداخلة عبر تطبيق "زووم" خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON" قائلة: "إن مقدار التنفيذ سيتناسب طردياً مع حجم الطلبات"، مضيفة: "لو الطلبات زادت عن المتاح هنشوف الأراضى المتاحة ونشتغل عليها لو تعذر ذلك سنطلب من الناس سحب فلوسها وتنظر حتى جاهزية مرحلة أخرى لتلبية جميع الطلبات كما حدث فى الإعلانات السابقة".

وشددت مى عبد الحميد على أهمية محور شريحة متوسطى الدخل قائلة: "أول مرة ننزل بيه فى إطار مبادرة البنك المركزى البالغه 50 مليار جنيه وبفائدة 8%.. واحنا برضه طارحين وحدات فى 10 مدن بنماذج مساحات تتراوح بين 100 و110 و120 مترا، لأن الناس كانت تشكو عدم تناسب إمكانياتها مع الإسكان الاجتماعى الذى كانت ترى أن بوسعها شراء وحدات أفضل من محدودى الدخل ويبلغ رواتبهم ما بين 7000-9000 آلاف جنيه وهى فى النهاية وحدات متميزة تستفيد من مبادرة البنك المركزى وغير محملة بسعر الأرض وأغلى سعر لوحدة فيها يبلغ 550 ألف جنيه فى عمارات أوسع فى المساحة وبها مصاعد وهى مخصصة للفئات الأعلى من محدودة الدخل".