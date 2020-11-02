شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان الاجتماعى: طرح 125 ألف وحدة تمثل الدفعة الأولى من إجراءات الرئيس لتحفيز الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي، تعليقاً على طرح وزارة الإسكان لكراسات شروط 125ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب 100 ألف وحدة منهم لمحدودي الدخل في 12 مدينة، إن هذا الطرح الاخير طال انتظاره وجاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر بتدشين ربع مليون وحدة سكنية في إطار تحفيز الاقتصاد.

وتابعت عبد الحميد، قائلة:" هذه هي الدفعة الاولى البالغة 125 ألف وحدة بواقع 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل و25 ألف لمتوسطي الدخل، حيث توسعنا في شريحة متوسطي الدخل بغية الوصول لعدد أكبر من راغبي الحصول على إسكان الدولة.

واستطردت عبد الحميد، في مداخلة عبر تطبيق "زووم خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلة:" الشروط الموضوعة جيدة جداً والكراسات الآن موجودة في مكاتب البريد والأسبوع الجارى مخصص لذوي الاعاقة واعتباراً من الأسبوع المقبل سيكون لكافة الفئات.

وأكملت عبد الحميد، أن الطرح يشمل 12 مدينة جديدة وهي الاكثر إقبالاً في المراحل السابقة ولدينا نوعين من الوحدات أولها مساحة 90 متر ويبلغ سعر الوحدة 310 ألف جنيه والمقدم فقط 15500 جنيه وهو مقدم بسيط وليس بعيداً عن أخر إعلان قبل عامين، حيث بلغ المقدم 14 ألف جنيه وستكون دفعات السداد ربع سنوية بواقع 2600 جنيه لمدة ثلاث سنوات وفي أعقاب الثلاث سنوات ستكون الوحدات جاهزة ويكون بوسع المتقدمين وقتها القيام بإجراءات التمويل المعتادة مع البنوك لاستلام الوحدة".