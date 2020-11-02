شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شركات السياحة: شروط المملكة لإعادة العمرة لا تتناسب مع السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف شيحة، عضو غرفة شركات لسياحة، إن السعودية بدأت اليوم باستقبال المعتمرين من خارج المملكة سواء من ماليزيا أو باكستان بأعداد قليلة، مشيرًا إلى أن المملكة وضعت العديد من الشرط للحفاظ على صحة المعتمرين من فيروس كورونا، وهذه الشروط قد لا تتناسب مع كل السوق المصري، إلا شريحة بسيطة جدًا.

وتابع "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن الشروط التي لا تتوافق مع مصر اشتراط المملكة البقاء في الفندق لمدة 3أيام قبل أداء العمرة، وهذه تكلفة زيادة على أغلب المعتمرين، خاصة في الفئة الاقتصادية، خلاف إجراء فحص كورونا المكلف ذهابًا وإيابًا، وهذه تكلفة أخرى على المعتمر.

ولفت إلى أن شروط المملكة أن يتراوح سن المعتمر ما بين 18لـ50 عامًا، كما أن العدد على مستوى المعتمرين على مستوى العالم لن يزيد عن 20ألف، أي أن نسيب مصر قد لا يزيد عن 20 فردًا في اليوم وفقًا لهذه الاشتراطات.