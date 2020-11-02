عضو بالمجلس المصري للشؤون الخارجية: إثيوبيا أسلوبها قائم على المراوغة فى التفاوض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد فؤاد أنور عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن وجود السفيرة الإثيوبية وعدم وجود من يمثل مصر هو أمر به ريبة، من خلال أبواق إعلامية أو نتنياهو.
وأضاف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج رأى عام، والذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، على فضائية ten tv، أن الفعالية التي يتم ترديدها هو إعادة توزيع المياه، ولكن حجم المياه والرقعة الزراعية كما هو، لافتاً إلى أن ما يصل للهضبة الإثيوبية 950 مليار مكعب من المياه.
وأوضح الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن الجانب الإسرائيلي زار أديس أبابا عام 2016 وقال إن الطبقة الإسرائيلية أكثر إنتاجا في العالم، وسوف يعملان على أن تصل اثيوبيا إلى نفس النهج، مشيرا إلى أن إثيوبيا أسلوبها قائم على المراوغة في التفاوض إلى ما لا نهاية.
وأشار الدكتور أحمد فؤاد أنور عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى أن هناك انحياز كامل للجانب الأثيوبي من قبل الجانب الإسرائيلي، موكدا أن مصر ليست ضد التنمية.
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