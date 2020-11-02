شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالمجلس المصري للشؤون الخارجية: إثيوبيا أسلوبها قائم على المراوغة فى التفاوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد فؤاد أنور عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن وجود السفيرة الإثيوبية وعدم وجود من يمثل مصر هو أمر به ريبة، من خلال أبواق إعلامية أو نتنياهو.

وأضاف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج رأى عام، والذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، على فضائية ten tv، أن الفعالية التي يتم ترديدها هو إعادة توزيع المياه، ولكن حجم المياه والرقعة الزراعية كما هو، لافتاً إلى أن ما يصل للهضبة الإثيوبية 950 مليار مكعب من المياه.

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وأوضح الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن الجانب الإسرائيلي زار أديس أبابا عام 2016 وقال إن الطبقة الإسرائيلية أكثر إنتاجا في العالم، وسوف يعملان على أن تصل اثيوبيا إلى نفس النهج، مشيرا إلى أن إثيوبيا أسلوبها قائم على المراوغة في التفاوض إلى ما لا نهاية.

وأشار الدكتور أحمد فؤاد أنور عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى أن هناك انحياز كامل للجانب الأثيوبي من قبل الجانب الإسرائيلي، موكدا أن مصر ليست ضد التنمية.