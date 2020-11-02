تفاصيل اغلاق طريق الغردقة - رأس غارب بسبب السيول

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اغلاق طريق الغردقة - رأس غارب بسبب السيول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه اعتبارا من أمس السبت وحتى غدا الاثنين بأن هناك سقوطا للسيول، وبدأت من الناحية الجنوبية للمحافظة.
وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج رأى عام، والذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، على فضائية ten tv، أنه تم غلق طريق الغردقة - رأس غارب بسبب السيول، لافتاً إلى أنها أدت إلى ميل حافلة بها 25 راكب، وتم توفير اتوبيسات لنقل المواطنين.
وأوضح اللواء عمرو حنفي، أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة بغلق جميع الطرق حتى اتضاح الأمر من قبل هيئة الطرق لمعرفة مدى صلاحيتها.
وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك مخرات موجودة بالطرق بدء من رأس غارب حتى الغردقة، منوها بأن الأمطار كانت كثيفة جدا لأول مرة في تلك المنطقة.
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