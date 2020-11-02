شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اغلاق طريق الغردقة - رأس غارب بسبب السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه اعتبارا من أمس السبت وحتى غدا الاثنين بأن هناك سقوطا للسيول، وبدأت من الناحية الجنوبية للمحافظة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج رأى عام، والذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، على فضائية ten tv، أنه تم غلق طريق الغردقة - رأس غارب بسبب السيول، لافتاً إلى أنها أدت إلى ميل حافلة بها 25 راكب، وتم توفير اتوبيسات لنقل المواطنين.

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وأوضح اللواء عمرو حنفي، أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة بغلق جميع الطرق حتى اتضاح الأمر من قبل هيئة الطرق لمعرفة مدى صلاحيتها.

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك مخرات موجودة بالطرق بدء من رأس غارب حتى الغردقة، منوها بأن الأمطار كانت كثيفة جدا لأول مرة في تلك المنطقة.