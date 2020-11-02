شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لأولياء الأمور: لاداعى للقلق بسبب الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إننا سعداء بإقرار قانون تحسين أوضاع المعلمين في آخر جلسة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة للمعلمين ستكون بداية من يناير المقبل بعد إقرارها من البرلمان، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على آلية جديدة لصرف مكافأة الامتحانات، بحيث تعتمد على صرف 50% من المكافأة موزعة على الشهور المتعاقبة على مدار السنة، وأن أى رواتب لا توفى المعلم حقه، وأنه سيستفيد من الزيادة مدرسين التربية والتعليم والأزهر الشريف والإداريين.

وتابع شوقى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، والذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، قائلا، إن الأمور في الدراسة تسير بشكل ممتاز في كافة المحافظات وأعددنا جداول تبادلية للطلاب والمعلمين للوقاية من فيروس كورونا وهناك شائعات كثيرة حول انتشار فيروس كورونا بالمدارس وأطمئن أولياء الأمور أنه لاداعى للقلق بسبب الدراسة.

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من جانب آخر كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد أن القضايا الخاصة بالمدارس الخاصة، على مائدة البحث داخل الوزارة، مضيفا: "وسنصل إلى قرار يعلى من شأن المعلم قبل نهاية العام، وهناك أخبار كويسة خلال الـ4 أو 5 أسابيع القادمة بخصوص المصروفات الدراسية والمعلمين والتعامل مع أولياء الأمور".

جاء ذلك تعقيبا على ما تردد بشأن تدنى رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة، حيث وجه الدكتور على عبد العال، حديثه لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى قائلا: "المجلس هيفتح ملف المدارس الخاصة الأسبوع القادم، لن نترك التعليم الخاص كل واحد بمزاجه"، لافتا إلى أن المدارس الخاصة تتقاضى مبالغ كبيرة من أولياء الأمور، مشيرا إلى أن تدنى رواتب المعلمين ينعكس على جودة العملية التعليمية، معربا عن ثقته فى الوزير طارق شوقى فى حل تلك الأزمة.