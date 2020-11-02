شكرا لقرائتكم خبر عن "المدارس الخاصة": مصروفات كثيرة لم تسدد والتحويل لـ"الحكومية" فى صالح ولى الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الخطيب نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن الرأفة للطلبة المتعثري موجودة ولك قرار تحويلهم إلى المدارس الحكومية قرارات وزارة، والمدارس الخاصة تحملت كثيرا ولديها الكثير من الالتزامات وهناك مستحقات كثيرة للمدارس الخاصة لم يتم سدادها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: إن قرار تحويل التلاميذ إلى المدارس الحكومية هو في الأساس في صالح أولياء الأمور ونسبة تأثر المدارس الخاصة بجائحة كورونا مختلفة من منطقة وأخرى، وكانت الأقل تأثرا في المناطق ذات المستويات العالية، ونسبة كبيرة من المصروفات لم تسدد بعد.

وأكد أن المدارس بعد تأثر أولياء الأمور بسبب جائحة كورونا قامت بتوفير نظام التقسيط لهم، لعلمها أن دخولهم وأعمالهم تأثرت بالجائحة، وقرار تحويل الطلاب أساسا هو قرار قديم ووارد أن يتم إقرار نظام التقسيط، وأى ولى أمر يقول إن لديه ظروفا يتم إقرار التقسيط بموجب إقرار.