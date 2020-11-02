شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشركات السياحية: تفاوض مع شركات التأمين لتحمل نفقات علاج كورونا للمعتمرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد خليل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الاشتراطات السعودية للعمرة نزلت منذ 3 أيام فقط ولابد من وضع ضوابط تتناسب معها والمسموح لهم بالسفر إلى العمرة من 18 إلى 50 ونسبة الذين يتقدموا للعمرة في مصر ممن يتجاوزون الـ50 حوالى 75 .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: هناك اجتماعات منعقدة منذ أسبوعين وتستمع لكل الآراء والمقترات للحفاظ على المعتمرين والشركات ووضع الضوابط المناسبة، هناك تفاوض مع بعض شركات التأمين للتكفل بعلاج المعتمرين حال إصابتهم بالكورونا على الأراضى السعودية لأن التأمين السعودى يتحمل كل الأمراض عدا الكورونا.
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