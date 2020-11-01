شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل طرح 125 ألف شقة إسكان اجتماعي كاملة التشطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الإجتماعي، تفاصيل طرح وزارة الإسكان لكراسات شروط 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب 100 ألف وحدة منهم لمحدودي الدخل في 12 مدينة، مؤكدة أن هذا الطرح الأخير طال انتظاره وجاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أمر بتدشين ربع مليون وحدة سكنية في إطار الاجراءات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد.

وتابعت «عبدالحميد» في مداخلة هاتفية عبر تطبيق «زووم» خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن هذه هي الدفعة الأولى البالغة 125 ألف وحدة بواقع 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل و25 ألف لمتوسطي الدخل، مضيفة: «توسعنا في شريحة متوسطي الدخل بغية الوصول لعدد أكبر من راغبي الحصول على إسكان الدولة، والشروط الموضوعة جيدة جدًا والكراسات الأن موجودة في مكاتب البريد والأسبوع الجاري مخصص لذوي الاعاقة واعتبارًا من الأسبوع المقبل سيكون لكافة الفئات».

وأضافت: «الطرح يشمل 12 مدينة جديدة وهي الأكثر إقبالًا في المراحل السابقة ولدينا نوعين من الوحدات، الأولى بمساحة 90 مترًا ويبلغ سعر الوحدة 310 ألف جنيه والمقدم 15500 جنيه فقط وهو مقدم بسيط وليس بعيدًا عن أخر إعلان قبل عامين حيث بلغ المقدم 14 ألف جنيه، وستكون دفعات السداد ربع سنوية بواقع 2600 جنيه لمدة ثلاث سنوات، وفي أعقاب الثلاث سنوات ستكون الوحدات جاهزة ويكون بوسع المتقدمين وقتها القيام بإجراءات التمويل المعتادة مع البنوك لاستلام الوحدة».

وأردفت عبدالحميد: «وطرحنا وحدة أخرى بمسحة 75 مترًا لمن يرغب في سعر أقل يبلغ سعرها 244 ألف جنيه ومقدمها 12.5 ألف جنيه وتبلغ دفعاتها الربع سنوية 2100 جنيه ويعقبها أيضًا نفس الإجراءات مع البنوك».