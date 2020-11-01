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شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متزايد على منافذ بيع الكتاب بثقافة الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ان الإقبال يتزايد على منافذ بيع الكتاب بفرع ثقافة الوادى الجديد التابع إقليم وسط الصعيد الثقافي، حيث تم افتتاح منفذين خلال شهر اكتوبر ببيت ثقافة القصر، بالإضافة إلى منافذ بكل من ثقافة الجديدة، ومكتبة الطفل والشباب بباريس، ومكتبة الطفل والشباب ببغداد.
واضاف في بيان له مساء اليوم ،أن الهدف من إنشاء منافذ بيع الكتب هو تحقيق مبادىء العدالة الثقافية في كافة ربوع الوطن على السواء ونشر الأفكار الإيجابية ومحاربة الأفكار الهدامة .
واضاف ان رواد المعرض ابدو اعجابهم بالكتب والمجلات المتنوعة ما بين الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية والموسوعات العلمية، والفلسفة ومجلة قطر الندى من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة .
وقال ان فرع ثقافة الوادي الجديد نظم احتفالية بمناسبة بمولد الهادي الأمين، وتضمنت عروض فنيه وعرض تنوره لذوي الهمم ومواهب في القاء الشعر العامة والفصحى وفقرات انشاد في حب الرسول الكريم،وعروض لفرقة الموسيقي العربية بقصر ثقافة الخارجة، بالإضافة إلى أغان وعروض تنورة لفرقة ذوي الإحتياجات الخاصة من خلال الموهوبين مؤمن سعيد محمد، ورقيه محي احمد، وراندا زين وروان احمد سليم، ومني سيد حسن، وملك محمد عطية.
مشيراً إلى أن ذلك في إطار الإحتفال بنصر أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف بمحافظة الوادى الجديد من خلال الثقافة، التي تتبنى المواهب وتواصل تدريب الشباب والشابات على مختلف الفنون التي ترتقى بالذوق العام وهكذا بالإبداع يتم محاربة الجهل والتشدد والفكر المتطرف.
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