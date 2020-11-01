شكرا لقرائتكم خبر عن برقم العداد.. خطوات جديدة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ازدادت عمليات البحث على جوجل عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 برقم العداد، حيث قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإطلاق موقع يمكن من خلاله الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع العملاء في كافة المحافظات المصرية وذلك عن طريق رقم العداد.

وسوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 برقم العداد، عبر الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء المصرية.

اليكم رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020.

جدير بالذكر ان الشركة المصرية للكهرباء تقدم العديد من الخدمات الجديدة التي تعمل على راحة وسلامة العملاء، لهذا قامت بإطلاق خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الموقع الرسمي الخاص بالشركة، لكى يستطيع كافة العملاء من جميع المحافظات الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بهم.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 في الشركات التالية:

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء.

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

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ويمكن في ظل جائحة كورونا عبر موقع الشركة المصرية للكهرباء من المنزل، الدخول الى الموقع الرسمي للشركة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 الخاصة بكم ما عليكم سوى الضغط هنا ليتم توجيهكم مباشرة الى هذا الموقع بسهولة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 برقم العداد:

اولا الدخول الى الموقع الخاص بالشركة عن طريق الضغط هنـــــــــــا.

ثانيا قم باختيار المحافظة الخاصة بك.

ثالثا قم بإدخال البيانات الخاصة بالعداد في الخانات المخصصة لذلك.

ثم اعرض فاتورة الكهرباء 2020 بعد الانتهاء من ادخال البيانات والتأكد من ادخالها بشكل صحيح.