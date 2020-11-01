شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: فلسفة قانون البنوك الجديد تتمحور حول تقليل استخدام أوراق النقد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عماد فصيح، الخبير القانوني، إن الفلسفة الجديد في قانون البنوك الجديد، تعمل على التقليل من استخدام أوراق النقد بقدر الإمكان، في إطار تطبيق قاعدة الشمول المالي.
وتابع «فصيح»، خلال حواره ببرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن البنك المركزي استطلع رأي كافة الجهات المعنية حول قانون البنوك الجديد، ولذلك جاء هذا القانون مواكبًا لكل التطورات العالمية وسباق في بعض الأمور، لافتَا إلى أن القانون الجديد من أقوى القوانين المصرفية على مستوى العالم.
وتابع أن البنك المركزي سيصدر خلال المرحلة المقبلة بعض القواعد ولائحة التعامل مع البنوك، مضيفًا أن القانون استحدث لجنة تنسيقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لفك أي اشتباكات والتنسيق، حتى لا يكون هناك أي تعارض في الخطط المالية.
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