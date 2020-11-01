شكرا لقرائتكم خبر عن «مجدي يعقوب» يشيد باستحداث قسم للأبحاث الإكلينيكية بمستشفيات وزارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب المصري العالمي بقرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، باستحداث قسم للأبحاث الإكلينيكية بمستشفيات الوزارة لما له من أهمية كبرى تضمن الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأكد «يعقوب»، خلال اجتماعه مع وزيرة الصحة بمقر الوزارة، على أنه على استعداد كافة سبل الدعم والتعاون مع الوزارة في إنشاء قسم الأبحاث الأكلينيكية بكل مستشفي لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

كما أشاد «يعقوب» بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان في الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى جهودها في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).