شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة ونائبه لشؤون التعليم والطلاب يواصلان اللقاءات التعريفية بالكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولاته بكليات الجامعة لحضور اللقاءات التعريفية للطلاب، للترحيب بالطلاب الجدد بمختلف الكليات.

واستقبل رئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد عبدالنعيم، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

ووجّه الدكتور أحمد زكى الطلاب بضرورة صقل مواهبهم من خلال الانشطة الطلابية، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى دعم المواهب، للمنافسة على مستوى الجامعات بل والمستوى الدولى مشيدا بكلية الزراعة وإدارتها المتميزة وأعضاء هيئة التدريس بها.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن الأنشطة الطلابية تعد نوع من التطوير الذهني للطلاب، مجددًا دعم إدارة الجامعة للمواهب الطلابية فكلية تمتلك مقررات متميزة ومواهب مصقله تساوى خريج متميز قادر على مواجهة تحديات سوق العمل.

وناشد الدكتور محمد شقيدف، الطلاب بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجامعة، حرصًا على سلامتهم وسلامة أسرهم، كما أوضح دور ممارسة الأنشطة في تنمية قدرات الطلاب في مواجهة الأزمات والمساعدة في خلق فرص للنفس سواء على المستوى الشخصي أو العملي.

وتابع الدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعة، موضحًا لطلابه أن اللقاءات التعريفية تعد بروتوكول وميثاق لمعرفة الحقوق والواجبات وكيفية التغلب على المعوقات الدراسية والاندماج السريع مع العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال اللقاء تعريف الطلاب بالكلية واقسامها وأنشطتها المختلفة.

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كما دعا الدكتور محمد عبد النعيم، الطلاب إلى الاستماع بعناية للعرض التقديمي خلال فعاليات اللقاء لمافية من معلومات قيمة يمكن أن تكون عونا لهم خلال مسيرتهم الجامعية وحثهم على ملء استمارة المشاركة بالأنشطة الطلابية.

طلاب بكلية الزراعة خلال اللقاء التعريفى بالطلاب الجدد بحضور رئيس الجامعة