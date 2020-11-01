«قضايا المرأة» تحتفل بمرو 25 عاما على إنشائها بأنشطة وفعاليات متعددة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحتفل مؤسسة قضايا المرأة المصرية بمرور 25عاماً على إنشائها بالعديد من الأنشطة والفعاليات.
وذكرت المؤسسة في بيان صحفي أنها اطلقت حملة اعلامية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بهدف التوعية بحقوق المرأة القانونية كما سيتم نشر أبرز محطات المؤسسة.
وعمل المؤسسة ومشروعات القوانين التي تم إعدادها كما سيتم نشر الدراسات التي أصدرتها المؤسسة على مدار تاريخها.
وفي نفس الإطار تنظم غدا مؤسسة قضايا المرأة المصرية بمناسبة مرور 100 عاما على اصدار قوانين الاحوال الشخصية مؤتمر تحت عنوان (100سنة أحوال شخصية) بحضور عدد من القانونيين والمهتمين والمجتمع المدني والإعلام.
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