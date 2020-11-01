شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مرشح بالقليوبية .. والتزام بفترة الصمت الانتخابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأحزاب والمرشحون المستقلون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بـ13 محافظة من الدعاية قبيل فترة الصمت الانتخابى. وفى السويس، مزق مجهولون وسرقوا عددا كبيرا من اللافتات الانتخابية للنائب عبدالحميد كمال بمنطقة السماد والصفا وعتاقة، وقال كمال، إن عدد اللافتات الخاصة بِه على مستوى محافظة السويس ٣٤ لافتة، مؤكداً أن ثقته كبيرة فى أهالى المحافظة.

وفى الشرقية، التزام المرشحون بالصمت الانتخابى، حيث تشهد المحافظة منافسة شرسة بين المرشحين البالغ 247 على 21 مقعدا فى 8 دوائر.

من جانبه، أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أن المشاركة فى التصويت واجب وطنى على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستورى، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى المديريات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمعاينة مقرات التصويت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، والتأكد من سلامة مداخل وأسوار المراكز الانتخابية وتوافر اشتراطات الوقاية من الحريق، والتأكيد على وجود مسؤول عن المقر سواء مدير المدرسة أو من ينوب عنه، فضلا عن التأكد من توفير مولدات كهرباء بديلة لاستخدامها فى حالة انقطاع التيار الكهربى، وتوفير تندات وكراس لراحة الناخبين وقت الانتظار، وكرسى متحرك بكل مقر انتخابى لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم، لتظهر محافظة الشرقية فى هذا العرس الديمقراطى بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وحرص غراب، على تفقد عدد من اللجان والمقار الانتخابية بمدينة الزقازيق، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال انتخابات مجلس النواب والمقررة يومى السبت والأحد المقبلين، حيث زار مدرسة شيبة الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

وفى المنيا، أطلق حزب مستقبل وطن حملة دعائية لدعم مرشحيه الذين يخوضون جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات، فى 4 دوائر انتخابية، بينهم 3 مرشحين بالدائرة الأولى بمركز وقسم المنيا، والمنيا الجديدة، و3 مرشحين بالدائرة الثانية، بمركز وقسم سمالوط، ومرشح واحد فى الدائرة الثالثة، بمراكز مغاغة والعدوة وبنى مزار، ومرشحين اثنين فى الدائرة الخامسة، بمركز وقسم ملوى.

وعقدت هيئة الحزب بالمحافظة، برئاسة عمرو غلاب، أمين عام المحافظة، اجتماعا، لمناقشة خطة التحرك الحزبى بالدوائر الأربعة، وحشد الناخبين، بهدف الفوز بالمقاعد التسع، بين 15 مقعدا يتنافس عليها 30 مرشحا بجميع الدوائر.

أكد «غلاب» على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والوقوف صفا واحدا لاجتياز هذه المرحلة ودعم مرشحى الحزب فى جولة الإعادة، لتحقيق انتصار وفوز للحزب، لافتاً إلى عدم حدوث أى تغيرات فى هيكل الحزب بكافة مستوياته التنظيمية حتى هذه اللحظة. وفى القليوبية، توفى اللواء محمد إبراهيم المرشح المستقل فى دائرة القناطر الخيرية وقليوب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ونعت بعض حملات المرشحين المنافسين الراحل مؤكدين خالص تعازيهم لأسرته ومحبيه وحملته الانتخابية.

فيما أكد مرشحو تنسيقية الأحزاب ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر» بقطاع القاهرة ووسط ووجنوب الدلتا أنهم يخوضون الانتخابات من أجل خدمة المواطنين من خلال فكر جديد وحتى يكونوا صوتا للناخبين تحت قبة البرلمان بما يحقق آمالهم وطموحاتهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الختامى لفترة الدعاية الانتخابية قبيل فترة الصمت الانتخابى فى قرية شبلنجة مركز بنها بحضور المرشح أحمد مقلد ومحمد القط، عضو مجلس الشيوخ والمرشحة أميرة صابر والنائب المرشح أحمد زيدان وسها السعيد، وعمرو عزت، عضوى مجلس الشيوخ، وأسامة الرفاعى وإبراهيم التهامى وإيمان طلعت أعضاء التنسيقية.

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وقال المرشح عمرو درويش، إن مرشحى التنسيقية لا يسعون وراء كرسى برلمان أو مناصب ومكاسب شخصية لكن هدفهم الأول والأخير خدمة الدين والوطن والأهل لافتاً إلى أن خروج الناخبين لدعم القائمة الوطنية هو النجاح الحقيقى.

وأضاف عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ، عضو التنسيقية، إن 196 عضوا بالكيان فى خدمة كل مواطن سواء من خلال عضوية مجلسى النواب أو الشيوخ أو الجهاز التنفيذى.

ووجهت سها سعيد، عضوة مجلس الشيوخ، التحية للمرأة المصرية الداعمة للدولة دائماً فى كل استحقاق تشريعى، فيما قال النائب أحمد زيدان، إن حشود المواطنين أمام اللجان هى خير ضمان أن الانتخابات حقيقية وليست تمثيلية كما يروج البعض مشيرا لأهمية المشاركة لأن إدلاء الناخب بصوته هو دعم لمصر والوطن قبل أن يكون دعما لنائب أو مرشح. قالت المرشحة أميرة صابر، إن التنسيقية كيان فى خدمة كل مواطن لكن لن يكون له دور فى خدمة الوطن دون مساندة المواطنين.

وقال المرشح أحمد مقلد، إن جميع أعضاء التنسيقية تعهدوا بأن يكونوا فى خدمة الوطن والمواطن، فيما أكد محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أن الفترة المقبلة ستشهد شكلا جديدا للأداء التشريعى والبرلمانى سواء فى مجلس النواب أو الشيوخ بروح شباب التنسيقية الذين تعاهدوا على خدمة الوطن وأبنائه.