شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للسياحة وإدارة التراث عبر منصة زووم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للسياحة وإدارة التراث الذي نظمته كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر بالشراكة مع مجموعة من الجامعات العالمية عبر منصة زووم. وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر والأستاذ الدكتور صابرين جابر عبدالجليل عميد كلية السياحة والفنادق ورئيس المؤتمر،وبحضور نخبة من السادة الأساتذة والباحثين. البث المباشر للمؤتمر متاح عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بكلية السياحة والفنادق عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/FTH-Luxor-University-Events-101165721691888 الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للسياحة وإدارة التراث عبر منصة زووم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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