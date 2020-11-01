شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تثقيفية عن التأمين الصحي الشامل للعاملين بمنطقة أسوان الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم فريق التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمديرية الصحة في أسوان، بالتعاون مع منطقة أسوان الأزهرية ندوة تثقيفية للعاملين بالمنطقة الأزهرية باسوان.
وبحسب بيان، الأحد، تضمنت الندوة تعريف لمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها للمواطنين، وكذلك شرح آليات التسجيل في المنظومة، بالإضافة للرد على أي استفسارات وتساؤلات لدى الطلاب بخصوص المنظومة.
ألقى الندوة كل من أحمد عطية، مسؤول الإعلام بالمديرية، ومنسق فريق التوعية والإعلام، والدكتورة ترنيم عصام، عضو فريق التوعية والإعلام، حيث عُقدت الندوة بقاعة معهد محمد متولي الشعراوي، بمدينة أسوان.
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