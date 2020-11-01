شكرا لقرائتكم خبر عن «عيل ناقص رباية».. لميس الحديدي تعلق على حادث «طفل المرور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الإعلامية لميس الحديدي على تطورات التحقيقات في حادثة طفل المعادي الذي قاد سيارة وصدم أحد أفراد الشرطة.

قالت "الحديدي" في برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»، مساء الأحد: «النيابة النهاردة حققت وعرفت التفاصيل وأبوالولد طلع بايع العربية لحد من أصدقائه ويبدو أن الولد عارف الشخص اللي إشترى العربية وأنا مش عاوزة أقول سرق، عاوزة أكون حريصة في الكلام، هو أخد مفاتيح صاحب العربية من خلال ابنه ونزلوا في شوارع المعادي».

أضافت: «ظهر فيديو النهارده تاني النهارده بيستهزيء بشرطي أخر بيقله إنت واقف كده ليه بشكل فيه سطوة، وقرار النيابة بضرورة تقويم الطفل ومش عاوزة أقول علاجه لإنهم اكتشفوا أنه مدلل جدًا حيث قامت بتسليمه إلى أهله ويجب تقويمه، وأنا هنا عاوزة أتكلم عن السلوك مرة أخرى، إمبارح أنا قلت على الولد إنه عيل ناقص رباية والحقيقة إن هذه المشكلة يجب أن يدفع ثمنها والدا الطفل اباه وأمه لأنه مش عارف الفرق بين الكبير والصغير».

تابعت: «حالة السلطوية اللي بيتكلم فيها في الفيديو واضح إنها موجودة في البيت أصلًا، الولد سرق العربية أولًا ثم تحدث مع ضابط الشرطة بسلطوية غير معهودة، وأنا أظن أن الأب والأم محتاجين يقفوا مع أنفسهم وقفة لأن الولد لو لم يُقوم سلوكه هيكبر وهيبقى أسوأ من كده، ده إنتوا هتشوفوا البدع شكل تاني».