شكرا لقرائتكم خبر عن درة تحتفل بزواجها من رجل أعمال في الجونة غدًا.. وتطالب المدعوين بالسرية التامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل الفنانة درة، غدًا الاثنين، بزفافها على رجل الأعمال هاني سعد، وذلك في أحد فنادق الجونة في حضور مجموعة من أصداقائها المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

وفرضت درة السرية التامة على زفافها، إذ منعت المدعوين من الكشف عن مكان الحفل، كما طلبت منهم منع التصوير، ووصفت حفل زفافها بالخاص جدًا.

وعلم المصري اليوم، إن حفل الزفاف سيقام في فندق «La Maison Bleue El Gouna»، أحد أهم فنادق الجونة وأجملها وأغلاها أيضًا.

وحرصت درة على دعوة الفنانين أثناء حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ومن بين المدعوين أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وغادة عادل، ويسرا، وليلى علوي، وعمرو يوسف وكندة علوش، وإلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وهند عبدالحليم وزوجها، وخالد الصاوي وزوجته واَخرون.

وغابت درة عن مهرجان الجونة السينمائي هذا العام لأول مرة بسبب تحضيرات حفل الزفاف، إذ اكتفت فقط بحضور حفل الختام من أجل دعوة بعض المقربين من الفنانين، حتى أنها رفضت إجراء أي أحاديث صحفية وتليفزيونية حتى لا تسأل عن موعد زفافها، خاصة بعد أن ترددت أنباء في الأيام الأولى من انطلاق مهرجان الجونة عن إقامة الزفاف بالتزامن مع المهرجان وهذا ما نفته، وعلقت قائلة: «لما يحصل هاقول».

يذكر أن هاني سعد، عريس درة من أشهر المهندسين المعمريين، ولديه شركة باسم «Hany Saad innovations» للتصميمات الداخلية والديكورات، وتعد من أشهر الشركات في هذا المجال.

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في شهر يناير الماضي انتشرت الشائعات حول علاقته بـ درة بعد ظهوره في عيد ميلادها حيث وجه لها رسالة رومانسية عبر موقع انستجرام قال فيها: «افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش».