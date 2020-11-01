شكرا لقرائتكم خبر عن وفد قنصلي من السفارة المصرية في أبوظبي يزور مدينة العين الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت السفارة المصرية بأبوظبي بترتيب زيارة لوفد قُنصلي من السفارة إلى مدينة العين، الخميس الماضي، بمناسبة بدء العام الدارسي الحالي، حيث استقبل الوفد حوالي ٣٣٠ مواطنا مصريا من المُقيمين بالمدينة الإماراتية، لتقديم كافة الخدمات القُنصلية لهم.

تأتي هذه المهمة القُنصلية الدورية للسفارة بأبوظبي لتيسير خدماتها القُنصلية على المواطنين المُقيمين بهذه المدينة التي تبعُد حوالي ١٦٠ كم ويقطنها عشرات الآلاف من المواطنين المصريين، في إطار الإشراف القُنصلي للسفارة على المواطنين المصريين المُقيمين بالمدينة، وبالتنسيق مع أعضاء مجلس إدارة النادي المصري بمدينة العين، الذين يقومون بإتاحة مقر النادي لاستقبال المواطنين المصريين لتيسير هذه المهمة.

يذكر أن هذه الزيارة القُنصلية الدورية للسفارة بأبوظبي تم تنظيمها بالتنسيق مع السُلطات الإماراتية بمدينة العين لتنظيم دخول وخروج المواطنين المصريين لمقر البعثة القُنصلية بالعين، مع مُراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الحالية بدولة الإمارات لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، وذلك لتقليل تحركات المواطنين المصريين المُقيمين بمدينة العين الإماراتية، الذين يستلزم إنهاؤهم أوراقهم بالسفارة حضورهم لمقر البعثة بأبوظبي، ولتقليل الزحام بشكل عام داخل مقر القسم القُنصلي بالسفارة، حرصاَ على صحة وسلامة المواطنين المصريين.