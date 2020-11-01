شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق «الجيش» بالمنيا لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء الأحد، قرارًا بوقف الحركة المرورية على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش»، المنيا / بني سويف، لسوء الأحوال الجوية، ووجود برق ورعد ورياح على امتداد الطريق، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وأصدرت غرفة العمليات بالمحافظة بيانًا، الأحد، طالبت المواطنين بسفر المواطنين من خلال الطريق الصحراوي الشرقي «القديم»، وتكليف الإدارة العامة للمرور بغلق الطرق، وتوجيه المارة إلى الطريق القديم.

وأهابت المحافظة بالمواطنين عدم السفر على الطريق الصحراوي الشرقي «الجيش» حرصًا على سلامتهم.