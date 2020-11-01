"اجتماع جديد غدًا".. الري: مصر متمسكة بالتوصل لاتفاق مُلزم لملء سد النهضة وتشغيله

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

عقد وزراء ري دول مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث اجتماعا، اليوم، بمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها، اليوم، إن الاجتماع كان بناء على مخرجات اجتماع 27 أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث؛ من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف بيان الري أن الوفود الثلاثة تناولوا طرح رؤاهم آلية استكمال المفاوضات خلال الفترة المقبلة، وأكدت مصر خلال الاجتماع أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة أخرى غدًا الاثنين، بحضور الخبراء الفنيين والقانونيين من كل دولة، لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة المقبلة، ومناقشة كافة الطروحات من الدول الثلاث، على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للوزراء بعد غدٍ الثلاثاء 3 نوفمبر.