الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بشأن تعديلات جامعات المعرفة الدولية (النص الكامل)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية"، لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل مصر.

وجاء في قرار المادة الأولى، من قرار رئيس الجمهورية، بأن يضاف إلى المداة السابعة من قرار الجمهورية رقم 423 لسنة 2019، بنود جديدة بأرقام 10،11،12،13،14،15،على النحول التالي:

- برنامج الأعمال والتسويق

- برنامج علوم المحاسبة والتمويل

- برنامج إدارة الأعمال

-برنامج إدارة الأعمال والموارد البشرية

- برنامج علم النفس

- برنامج علم النفس الرياضي والتدريبي

كما جاء في قرار الرئيس، بأن يضاف إلى المادة التاسعة من القرار بنود جديدة على النحو التالي:

Advertisements

- درجة البكالوريوس في الأعمال والتسوق

- درجة البكالوريوس في علوم المحاسبة والتمويل

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والموارد البشرية

- درجة البكالوريس في علم النفس

- درجة البكالوريوس غل علم النفس الرياضي والتدريب.

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة بجمهورية مصر العربية، والبرامج الصادر بشأنها قرار ببدء الدراسة بها بتلك الفروع.

وأكد الدكتور محمد الطيب القائم بعمل أمين عام مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية بمصر، أن فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018، بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والصادر بشأنها قرارات رئيس الجمهورية.

كما طالب الطيب، الطلاب وأولياء أمورهم بضرورة الرجوع لوزارة التعليم العالي للتعرف على قائمة فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة في مصر، من خلال المنصات الرسمية الإلكترونية للوزارة:

كما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الصفحات الرسمية للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء(إنستجرام – فيسبوك – تويتر).