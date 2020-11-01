مصدر بـ"السياحة": ضوابط العمرة منتصف نوفمبر.. والبرنامج 9 ليالٍ فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

كشف مصدر بالاتحاد المصري للغرف السياحية، موعد إصدار الضوابط المصرية الخاصة بتشغيل رحلات العمرة للموسم الجديد في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة نتيجة وباء كورونا المستجد.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد، إن الضوابط ستعلن نهاية الأسبوع المقبل "منتصف شهر نوفمبر الجاري" بعد الانتهاء منها وإصدارها من جانب الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات تعقد بشكل يومي بالغرفة، منذ إعلان الضوابط السعودية، لمناقشة ملف العمرة، مؤكدًا أن الضوابط السعودية الصادر بشأن العمرة من جانب الجهات المعنية بالمملكة "محل تقدير كبير جدًا".

وأضاف أن غرفة شركات السياحة تضع نصب أعينها في الضوابط، تيسر الإجراءات المرتبطة بها، وتوافر شروط السلامة الصحية الكافية للمعتمر المصري أثناء الرحلة وذلك بالتشاور اليومي مع أعضاء عمومية الشركات، داعياً الشركات للتكاتف خلف الغرفة والوزارة وانتظار صدور الضوابط دون نشر الطاقة السلبية بين العاملين بالقطاع.

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وكشف المصدر، أبرز الضوابط، موضحا أنها تتمثل في الإشراف، وتحديد مدة برنامج العمرة بحيث لا يزيد عن 10 أيام بواقع 9 ليالٍ وفقًا لمطالب الجهات السعودية، بجانب خطاب الضمان الجاري حاليًا تحديد قيمته، بالإضافة إلى وضع الأسعار المتوقع ارتفاعها نتيجة الإجراءات الاحترازية والتسكين في الغرف ثنائي بدلا من رباعي، مع تخفيض السعة الكاملة في الأتوبيس بحيث لا تزيد عن 25 فردًا.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة لأداء العمرة للقادمين من خارج السعودية، اليوم الأحد، بأقصى معايير وبروتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن، والتي يُسمح خلالها بأداء العمرة والصلاة في الحرمين للقادمين من الخارج إضافة للمواطنين، وذلك بعد رفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 ألف معتمر يومياً و60 ألف مصلّ.

وتولي المملكة العربية السعودية، مع انطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين عناية فائقة بسلامة ضيوف الرحمن من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وجهزت المملكة، لراحة المعتمرين 600 عربة كهربائية، و 5 آلاف عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفًا، خاصة بالمعتمرين، تعقم بشكل مستمر قبل الاستخدام وبعده.

ومع بدء المرحلة الثالثة اليوم، وصل المعتمرون إلى المسجد الحرام، وفق ما حدد بـ 20 ألف معتمر يومياً، يستقبلون وفق الإجراءات المتخذة وعن طريق التصاريح المعتمدة في تطبيق " اعتمرنا".