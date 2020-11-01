"18 وفاة وإصابة بحادث البدرشين المروع وطعن مرتضى منصور لإلغاء قرار عزله".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ارتفاع ضحايا حادث البدرشين المروع إلى 7 وفيات و11 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بمركز البدرشين جنوب الجيزة إلى 7 حالات وفاة و11 مصابا.

الهيئة الوطنية تعلن باقي إجراءات المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن باقي الإجراءات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب بعد إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات.

مفاجأة في واقعة التعدي على فرد أمن بالمعادي .. "الطفل عاد واعتذر لأمين الشرطة"

أكدت النيابة العامة، أن الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور بزهراء المعادي، عاد لاحقًا إلى فرد الشرطة للاعتذار إليه، والذي قبل اعتذاره على الفور.

في بيان رسمي.. النيابة تكشف تفاصيل واقعة تعدي طفل على فرد شرطة بالمعادي

استجوبت النيابة العامة، الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور بزهراء المعادي، ومالك السيارة التي كان يستقلها.

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شارك أكثر من 9 ملايين.. نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب (أرقام وأسماء)

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.

مرتضى منصور: "الزمالك من غير رئيس.. الله يكون في عون اللعيبة"

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الذي عزله مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية، إن النادي الأبيض يواجه "الكثير من الضغوطات" في الوقت الراهن، وفي تصريحات صحفية اليوم الأحد، عقب تأجيل محكمة القضاء الإداري نظر طعنه في قرار عزله، أشار إلى أن الزمالك بات "من غير رئيس ومن غير لائحة داخلية" بعد قرار إبطال اللائحة الجديدة للنادي، وكذا وقف البرنامج الرئيسي في قناة ناديه جراء مخالفات.

تأجيل طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، نظر دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بعزله لمدة أربع سنوات وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة 22 نوفمبر؛ للاطلاع والتعقيب.

أحمد مرتضى منصور: عزل رئيس الزمالك غير قانوني وننتظر حكم القضاء لإلغاء القرار

قال أحمد مرتضى منصور، إن قرار اللجنة الأولمبية الصادر بإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، غير قانوني باعتبار أنه صادر من جهة لا تمتلك حق عزل رئيس نادي الزمالك.

بسبب الأمطار .. المرور تغلق 5 طرق رئيسية وتوجه رسالة لقائدي السيارات

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير للمرور، طرق سوهاج اتجاه سفاجا، والقصير اتجاه فقط، وقنا اتجاه سفاجا، ورأس غارب، وطريق الشيخ فضل اتجاه رأس غارب، بسبب سوء الأحوال الجوية، ووجود أمطار غزيرة.