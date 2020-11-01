ارتفاع ضحايا حادث البدرشين المروع إلى 7 وفيات و11 مصابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بمركز البدرشين جنوب الجيزة إلى 7 حالات وفاة و11 مصابا.

طفلة في مقتبل العمر كانت آخر المتوفين إذ لفظت أنفاسها الأخيرة بعد وضعها على جهاز التنفس الصناعي في محاولة لإنقاذها. لكن باءت المحاولة بالفشل.

غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت إشارة بوقوع حادث بقرية أبو صير بين سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي فان -تقل مجموعة من الأطفال- وثالثة نقل.

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وتبين بالفحص أن السيارة السوزوكي كانت تقل عددا من الأطفال في طريقهم إلى معهد أزهري بالبدرشين، وتحولت إلى قطعة خردة.

في الوقت نفسه ألقت قوات الشرطة بقيادة الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، القبض على سائقي الميكرباص والسيارة النقل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.