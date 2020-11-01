شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي التعاون لمواجهة التعصب والفكر المتطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول بالأساس «بحث التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لمواجهة الفكر المتطرف وتحقيق التعايش الحضاري بين الأديان».

حيث أكد رئيس المجلس الأوروبي تعويل الجانب الأوروبي بشكل أساسي على دور مصر الذي يتسم بالاتزان والحكمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة أعمال العنف والتعصب ليس فقط على المستوى الداخلي، بل في المحيط الإقليمي لمصر التي أصبحت نموذجاً مستنيراً يحتذى به في تفعيل مبادرات التعايش السلمي وتحقيق السلام والتعاون البناء بين الشعوب.

ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي أن مصر من واقع مسؤوليتها، وبثقلها الحضاري، ومن خلال مؤسساتها الدينية العريقة وفِي مقدمتها الأزهر الشريف لن تدخر جهداً في الاستمرار بالاضطلاع بدورها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ومع جميع دول العالم للعمل على نشر قيـم الاعتـدال والتسـامح والتعايش السلمي ونبذ التطرف، من أجل كافة الشعوب والإنسانية جمعاء، وأن مصر ستستمر في تقديم خبرتها وإمكانياتها في هذا المجال لتحقيق هذا الهدف المنشود.