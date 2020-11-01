شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرضاً للملابس والمشغولات الفنية والمنتجات الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلاقا من رسالة جامعة الزقازيق في خدمة طلاب الجامعة واعضاء هيئة التدريس والعاملين، افتتح الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض التسوق الخيري، المقام خلال الفترة من 1 /11/ 2020 وحتى 15 /12/2020 بساحة كلية الآداب بالحرم الجامعي .



وخلال تفقده لأجنحة المعرض حرص الدكتور عثمان شعلان على التاكد من تخفيض اسعار المعروضات عن السوق الخارجي بما يتناسب مع امكانيات الطلاب والعاملين، وكما هو متفق عليه مع

أصحاب الشركات والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة المشاركة وكذلك الاطمئنان على جودة المنتجات والخامات، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم هذه المعارض بصورة مستمرة إهتماما بأبنائنا الطلاب وللمساهمة في تخفيف العبء عن الأسر المصرية .

وأضافت الدكتورة غادة شاكر ان تنظيم معرض التسوق الخيري يأتي ضمن فعاليات مهرجان البيئة الثامن عشر الذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمقام هذا العام تحت شعار «صحة الإنسان»، يتضمن المعرض عدد من الأجنحة لبيع الملابس 2500 قطعة ملابس والمفروشات والأحذية والمصنوعات الجلدية من الشنط والإكسسوارات والمشغولات اليدوية واللوحات الفنية والتشكيلية وكذلك المنتجات الغذائية من البيض ومنتجات الألبان ولحوم الأرانب، والأدوات المنزلية والمنظفات والمطهرات وأدوات التجميل، بالإضافة إلى جناح معرض الكتب الأدبية والثقافية والكتب المترجمة، بالتعاون مع الشركات والمصانع وأصحاب المشروعات الصغيرة وشباب الخريجين.

كما يشارك فيه كليات الزراعة والتربية النوعية والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة منها مشتل الجامعة والتي تعرض مجموعة متميزة من شتلات نباتات الزينة لاقت إعجاب واستحسان الطلاب والمترددين تتضمن أنواع مختلفة من الصبار والجهنميات والجارونيا بألوانها الجميلة وتعرض بأسعار رمزية في متناول الجميع .

حضر فعاليات افتتاح معرض التسوق الخيري الأستاذة الدكتورة ميرفت عسكر المشرف على قطاع الدراسات العليا وعدد من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأمين عام الجامعة والامين المساعد لشئون البيئة ومدير عام المشروعات وعدد من مديري الإدارات والعاملين وطلاب الجامعة.