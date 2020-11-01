شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تلقينا 89 ألف و900 طلب تصالح بقيمة 426 مليون و36 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مد فترة التصالح شهرا لإعطاء فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات مثل تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ50 جنيها.

وأكد المحافظ، الأحد، زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية «محليات»، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحتهم، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف المحافظ أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 89 ألف و900 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بقيمة 426 مليون و36 ألف جنية، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.