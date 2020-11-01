شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يشدد على مراجعة مخرات السيول وتسليك شنايش الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثف مركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، جهود إزالة وسحب مياه الامطار مع الدفع بسيارات كسح المياه وإزالة وسحب تجمعات المياه بمناطق الجلاء وتسليك شنايش تصريف المطر.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة الميدانية المستمرة والإطمئنان على تنفيذ جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة السيول بجميع المدن خاصة مخرات السيول ومراجعة تطهيرها وازالة أي عوائق امام مياه الأمطار بالإضافة إلى المرور على جميع نقاط تجمع مياه الأمطار وتطهيرها.

كما وجه بالاستعداد التام بكافة المعدات للتعامل الفوري مع أي تجمعات للامطار ورفع حالة الطوارئ والتأكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفوري مع أي بلاغات لتجمعات مياه الامطار.