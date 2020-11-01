شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على «امتياز» لإنشاء أول محطة تداول للسيارات بالمنطقة الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد، على قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة نهائيًا على مشروع قانون منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T في ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك قيمة اقتصادية من وجود هذا الرصيف في بورسعيد، حيث سينعكس إيجابيًا على الدولة، فضلًا عن فتح المجال أمام كثير من الصناعات.