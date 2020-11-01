شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تم التنبؤ بالأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة البحر الأحمر وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستعداد لها من قبل المحافظة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، ان الساعات القادمة تشهد انخفاض حدة سقوط الأمطار، مؤكدا أنها لن تصل للسيول غدا في البحر الأحمر وهناك فرص لتحسن حالة الجو .
وأشار إلى أنه لا يوجد فرص سقوط أمطار على القاهرة بينما تظل فرص هطولها قائمة على السواحل الشمالية ومحافظات من الوجه البحري.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,555
-
تعافي
99,452
-
وفيات
6,266
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.