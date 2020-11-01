شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تم التنبؤ بالأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة البحر الأحمر وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستعداد لها من قبل المحافظة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، ان الساعات القادمة تشهد انخفاض حدة سقوط الأمطار، مؤكدا أنها لن تصل للسيول غدا في البحر الأحمر وهناك فرص لتحسن حالة الجو .

وأشار إلى أنه لا يوجد فرص سقوط أمطار على القاهرة بينما تظل فرص هطولها قائمة على السواحل الشمالية ومحافظات من الوجه البحري.