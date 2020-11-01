شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: السيول قوية وتسببت في جرف أتوبيسين بركابهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن السيول تسببت في غلق طريق الغردقة – الزعفرانة في الاتجاهين.

وأوضح حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن سيول البحر الأحمر قوية جدا وبدأت من الكيلو 60 وتسببت في جرف أتوبيس ركاب كانت متوجه إلى الغردقة ويقل 25 راكبا، فضلا عن جرف أتوبيس آخر في الاتجاه العكسي.

وأشار إلى أنه تم إجلاء ركاب الأتوبيسين وتوفير سيارات لإيصالهم إلى جهاتهم، مشيرا إلى انه من المتوقع ازدياد السيول ليل اليوم وغدا.

وناشد المواطنين بعدم التحرك اليوم نظرا لصعوبة التنقل في ظل السيول حتى تتحسن الأحوال الجوية، مشيرا إلى غلق طريق الشيخ فضل تجاه المنيا، وطريق سفاجا بني سويف، وطريق القصير – قفط.

وأكد أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية بناء على توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي وصلتنا منذ 4 أيام.

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