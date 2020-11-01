شكرا لقرائتكم خبر عن مطروح تشهد أمطارًا غزيرة.. والمحافظ يشدد على منع تجمعات المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدة مدن بمحافظة مطروح، الأحد، سقوط أمطار غزيرة تكررت صباحا ومساء، وسط فرحة الأهالي بكميات الأمطار خاصة مع بدء موسم زراعة القمح والشعير.

وشدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تكثيف جهود مدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في إزالة تراكمات مياه الأمطار ببعض المناطق، موجهًا بسرعة سحب مياه الأمطار، خاصة داخل المدن وشوارع مدن مدينة مرسى مطروح وعلى الطريق الدولي الساحلي لتيسير حركة السير والمواصلات مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومتابعة الرد على أي بلاغات.

كما وجّه محافظ مطروح بالمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وتغطية أي أسلاك أو كابلات كهرباء حفاظًا على سلامة المواطنين.