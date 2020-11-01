شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج أمراض (الانيميا والسمنة والتقزم) لطلاب المدارس الابتدائيه التي تستمر لنهاية الفصل الدراسي الاول بالتنسيق بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم ومنطقة مطروح الازهرية. ووجه المحافظ، الأحد، بتذليل كافة العقبات امام تنفيذ المبادرة مع الوصول إلى جميع الطلاب المستهدفين. واوضح الدكتور أحمد البلتاجى، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن المبادرة يتم تنفيذها عن طريق ٢٠ فريقا طبيا متحركا يتبع إداره الرعايه الاساسيه بالمديريه بالاشتراك مع التامين الصحي لفحص نسبه الهيموجلبين بالدم وطول ووزن الطفل ومؤشر كتله الجسم. وأشار إلى ان المستهدف من المبادرة فحص وعلاج ٥٨٥٠٠ طالب على مستوي المحافظه بعدد ٤٤٣ مدرسه تشمل المعاهد الازهريه ومدارس التربيه والتعليم ومدراس الفصل الواحد. انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج التقزم والسمنه والانيميا عند اطفال المدارس الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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