شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أصحاب مخالفات البناء لسرعة تقديم طلبات تصالح في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع العميد نعمان علي، رئيس حي الشرق ببورسعيد، أعمال إدارة التنظيم لتوجيه أصحاب المخالفات بتقديم طلبات تصالح قبل انقضاء المهلة المسموح لهم بها حتى نهاية الشهر الحالى. وقامت إدارة التنظيم بجهود مكثفة في إنذار أصحاب المخالفات بسرعة الدخول في قانون التصالح حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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