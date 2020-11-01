شكرا لقرائتكم خبر عن الإعادة على 13 مقعدًا في جميع الدوائر الإنتخابية الثمانية بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت نتائج الجولة الأولى من إنتخابات مجلس النواب، والتى أعلنها اليوم المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، في محافظات المرحلة الأولى ومن بينها محافظة سوهاج، إجراء جولة الإعادة على 14 مقعدا لـ«الفردى» في جميع الدوائر الإنتخابية الثمانية بالمحافظة.

ففي الدائرة الأولى، ومقرها مركز سوهاج، وتضم مركز ومدينة سوهاج ومركز جزيرة شندويل وحى الكوثر، تجري الإعادة على مقعدي الدائرة بين 4 مرشحين وهم: حاتم مبارك (مستقل)، ومحمد فقير رضوان (حزب مستقبل وطن)، وحازم حمادي (حزب مصر الحديثة)، وأحمد عواجة (مستقل).

وفي الدائرة الثانية، ومقرها مركز أخميم، وتضم مركزى أخميم وساقلتة، تجري الإعادة على مقعدي الدائرة بين كل من: زكريا حسان (حزب مستقبل وطن)، وأحمد محمود العمدة (مستقل)، وعفيفي حافظ الشريف (مستقل)، ومحمد محمود لبيب (حزب مستقبل وطن).

وفي الدائرة الثالثة، ومقرها مركز المراغة، وتضم مركز ومدينة المراغة، تجري الإعادة على مقعد واحد بين المرشحين أحمد أبوالدهب علام (حزب المؤتمر)، ورفعت شكيب خفاجي، (مستقل).

وفي الدائرة الرابعة، ومقرها مركز طهطا، وتضم مراكز طما وطهطا وجهينة، تجري الإعادة على 3 مقاعد بين كل من: مصطفى سالم (حزب مستقبل وطن)، وإبراهيم خليفة أبودوح (حزب مستقبل وطن)، وإيهاب مصلح أبوعقيل (حزب مستقبل وطن)، ونشأت فؤاد عباس (حزب الشعب الجمهوري)، ومصطفى حسين أبودومة (مستقل)، وصلاح شوقي عقيل (حزب مستقبل وطن).

وفي الدائرة الخامسة، ومقرها مركز جرجا، وتضم مركز ومدينة جرجا ومركز العسيرات، تجري الإعادة على مقعدين بين كل من: ياسر نصر الهواري (حزب الشعب الجمهوري)، وخليفة رضوان (حزب مستقبل وطن)، وعبدالمنعم محمد أبوالفتوح (مستقل)، وإسماعيل محمد الطهطاوي (مستقل).

وفي الدائرة السادسة، ومقرها مركز المنشاة، وتضم مركز ومدينة المنشاة، تجرى الإعادة على مقعد واحد بين عاطف عثمان (مستقل)، وإسماعيل مظهر أبوكريشة (مستقل).

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وفي الدائرة السابعة، ومقرها مركز البلينا، وتضم مركز ومدينة البلينا، تجري الإعادة على مقعدين بين كل من: محمود حمدي أبوالخير (حزب مستقبل وطن)، ونورالدين أسعد أبوستيت (حزب مستقبل وطن)، وحمدي شاهين (مستقل)، ويوسف أبوحمودي (مستقل).

وفي الدائرة الثامنة والأخيرة، ومقرها مركز دارالسلام، وتضم مركز ومدينة دارالسلام، تجري الإعادة على مقعد واحد بين أحمد عبدالسلام قورة (حزب حماة الوطن)، وجابر الطويقي (حزب مستقبل وطن).