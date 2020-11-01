- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى، بدء أعمال مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس «الانيميا والسمنة والتقزم»، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالمشاركة مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة.
وأشار «سليمان» إلى أن التأمين الصحي يقوم بالمتابعة والتنفيذ والإشراف، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة وفرق العمل.
وأكد متابعة أعمال المبادرة بجميع مراكز المحافظة، وتفقد مدرسة الخيرية ومدرسة قاسم أمين للتأكد من سير العمل بانتظام وتذليل أي معوقات إن وجدت.
وقال مدير التامين إن المستهدف من المبادرة حوالى ٤٨٠ ألف طالب وطالبة حضر وريف، والقائم بإعمال المبادرة ٢٢ فريق من التأمين الصحى لفحص طلبة مدارس الحضر، و٤٠ فريق من الصحة لفحص مدارس الريف.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,555
-
تعافي
99,452
-
وفيات
6,266
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس في بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.