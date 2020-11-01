شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى، بدء أعمال مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس «الانيميا والسمنة والتقزم»، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالمشاركة مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة.

وأشار «سليمان» إلى أن التأمين الصحي يقوم بالمتابعة والتنفيذ والإشراف، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة وفرق العمل.

وأكد متابعة أعمال المبادرة بجميع مراكز المحافظة، وتفقد مدرسة الخيرية ومدرسة قاسم أمين للتأكد من سير العمل بانتظام وتذليل أي معوقات إن وجدت.

وقال مدير التامين إن المستهدف من المبادرة حوالى ٤٨٠ ألف طالب وطالبة حضر وريف، والقائم بإعمال المبادرة ٢٢ فريق من التأمين الصحى لفحص طلبة مدارس الحضر، و٤٠ فريق من الصحة لفحص مدارس الريف.